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16:27, 21 марта 2024Силовые структуры

В российском регионе нашли тайник с авиационными ракетами

В ДНР спецназ Росгвардии нашел схрон с авиационными ракетами

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Донецкой народной республике (ДНР) спецназ Росгвардии нашел схрон с авиационными ракетами, боеприпасами и гранатометом иностранного производства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего росгвардейцы изъяли пять неуправляемых авиационных ракет, выстрелы к ручному противотанковому гранатомету с пороховыми зарядами, предположительно чешский гранатомет RPG-7, ручные гранаты с взрывателями и патроны к стрелковому оружию.

Ранее в Луганской народной республике росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в затопленном котловане. Обнаружить его помогла служебная минно-розыскная собака.

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      Варвара Митина
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