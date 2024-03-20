Служебная собака помогла росгвардейцам найти схрон с гранатами и огнеметом

В ЛНР росгвардейцы нашли схрон с гранатами и огнеметом в затопленном котловане

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в затопленном котловане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники получили информацию о тайнике от военной контрразведки. А служебная минно-розыскная собака помогла обнаружить его. Перед обследованием росгвардейцы осушили затопленный котлован мощным насосом. Там лежали 6000 патронов к стрелковому оружию, 25 ручных гранат, 40 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, 8 гранат для польского ручного револьверного гранатомета RGP-40 и малогабаритный реактивный огнемет МРО-А.

Ранее в Херсонской области полицейские нашли схрон с гранатометами.