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18:03, 18 марта 2024Силовые структуры

Полицейские нашли схрон с гранатометами в Херсонской области

В Херсонской области нашли схрон с пятью иностранными гранатометами

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Херсонской области полицейские нашли схрон с гранатометами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, сотрудники отрабатывали оперативную информацию и в 30 метрах от автодороги между селами Железный Порт и Круглоозерка обнаружили схрон с оружием. В траве лежали пять гранатометов иностранного производства. Они повреждены и непригодны для дальнейшего использования, поэтому специалисты-взрывотехники их уничтожат.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике сотрудники ФСБ нашла схрон с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin.

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      Екатерина Кашурникова
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