Силовые структуры
Полицейские нашли схрон с гранатометами в Херсонской области
В Херсонской области нашли схрон с пятью иностранными гранатометами
В Херсонской области полицейские нашли схрон с гранатометами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, сотрудники отрабатывали оперативную информацию и в 30 метрах от автодороги между селами Железный Порт и Круглоозерка обнаружили схрон с оружием. В траве лежали пять гранатометов иностранного производства. Они повреждены и непригодны для дальнейшего использования, поэтому специалисты-взрывотехники их уничтожат.
Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике сотрудники ФСБ нашла схрон с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin.