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07:20, 15 марта 2024Силовые структуры

В российском регионе ФСБ нашла схрон с американским противотанковым комплексом

В ДНР ФСБ нашла схрон с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin

Фото: Lance Cpl. Jaylen Davis / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники ФСБ нашла схрон с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Тайник был оборудован в разрушенном доме под Волновахой на юге ДНР. Сейчас правоохранители ищут причастных к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах спецслужб Украины.

3 февраля стало известно, что противотанковые ракеты Javelin, предоставленные Киеву Таллином, прибыли на территорию Украины.

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