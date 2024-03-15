В российском регионе ФСБ нашла схрон с американским противотанковым комплексом

В ДНР ФСБ нашла схрон с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники ФСБ нашла схрон с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Тайник был оборудован в разрушенном доме под Волновахой на юге ДНР. Сейчас правоохранители ищут причастных к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах спецслужб Украины.

3 февраля стало известно, что противотанковые ракеты Javelin, предоставленные Киеву Таллином, прибыли на территорию Украины.