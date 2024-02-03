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14:44, 3 февраля 2024Мир

Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin

Минобороны Эстонии: предоставленные Киеву ракеты Javelin прибыли на Украину
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Joint Forces Operation Press Service / Reuters

Противотанковые ракеты Javelin, предоставленные Киеву Таллином, прибыли на Украину. Об этом сообщается на сайте Минобороны Эстонии.

В пакет военной помощи также вошли пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника и водолазное оборудование. Как заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, поставки ракет и другой военной помощи Украине будут продолжаться в больших масштабах.

«Этим мы вместе с нашими союзниками даем четкий сигнал Кремлю, что будем продолжать поддерживать Украину до победного конца», — подчеркнул он.

Точное количество вооружения, а также время и место его прибытия на Украину эстонское оборонное ведомство не раскрыло.

Ранее лидеры стран Европейского союза призвали ускорить поставки снарядов и ракет для помощи Киеву, «особенно с учетом обязательства предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов». По итогам саммита также было принято решение предоставить стране новый пакет материальной помощи в размере 50 миллиардов евро.

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      Константин Лысяков
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