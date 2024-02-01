В ЕС смогли договориться о новых миллиардах помощи для Украины

Глава совета Мишель: 27 стран ЕС одобрили выделение 50 млрд евро для Украины

Саммит Евросоюза (ЕС) утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро после того, как представители 27 стран-участниц объединения одобрили выделение нового пакета поддержки. Об этом сообщил глава совета ЕС Шарль Мишель в социальной сети X.

«Это [решение] обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины», — говорится в публикации.

Утром 1 февраля сообщалось, что в ЕС придумали «план Б» для помощи Украине в обход вето Венгрии. Факт принятия долгосрочной программы означает, что европейские представители смогли договориться, и Венгрия в итоге отказалась накладывать вето на эту инициативу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в одобрении финансовой помощи Украине всеми странами ЕС, включая Венгрию.