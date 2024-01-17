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12:16, 17 января 2024Мир

В ЕС заявили об уверенности в одобрении Венгрией помощи Украине

Фон дер Ляйен: помощь Украине будет одобрена всеми странами ЕС, включая Венгрию

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в одобрении финансовой помощи Украине всеми странами ЕС, включая Венгрию. Об этом передает Reuters.

Фон дер Ляйен заявила, что она «уверена», что все 27 стран-членов Евросоюза найдут решение для предоставления средств Украине. В настоящий момент принятие решения приостановлено из-за позиции Венгрии на саммите объединения.

16 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна поддерживает план финансирования Украины без предоставления общего кредита странами Европейского союза (ЕС), а свою долю готова выплатить из национального бюджета. Он также предложил создать денежный фонд для помощи Украине вне бюджета ЕС, который бы пополнялся на основе экономических показателей стран.

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      Юрий Леонов
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