Орбан предложил план финансирования Украины без вреда для бюджета ЕС

Орбан заявил, что Венгрия готова выплатить свою долю Украине из нацбюджета

Венгрия поддерживает план финансирования Украины без предоставления общего кредита странами Европейского союза (ЕС), а свою долю готова выплатить из нацбюджета, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Его цитирует РИА Новости.

«Если мы хотим помочь Украине, в чем, по-моему, есть необходимость, это надо сделать так, чтобы не было вреда для бюджета ЕС», — сказал он.

Орбан также предложил «создать денежный фонд для помощи Украине» вне бюджета ЕС, который бы пополнялся на основе экономических показателей стран европейского сообщества. По его словам, таким образом Будапешт готов «с помощью венгерского парламента обеспечить эту сумму из венгерского бюджета».

Ранее Орбан заявил, что Венгрия согласится на выделение Евросоюзом денег Киеву лишь в случае пересмотра способа финансирования. Согласно его предложению, ЕС ежегодно может выделять Украине гранты и кредиты на сумму 12,5 миллиарда евро в течение четырех лет вместо ранее предложенного пакета в размере 50 миллиардов евро.