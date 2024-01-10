В ЕС раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Украине

Politico: компромисс Орбана по Украине позволит ежегодно требовать выкуп от ЕС

Компромисс премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по финансированию Украины позволит Будапешту ежегодно требовать выкуп от правительства Европейского союза (ЕС). Так европейские дипломаты раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Киеву, сообщает Politico.

Отмечается, что суть венгерского плана заключается в том, что Евросоюз предоставит Украине не разовую выплату в размере 50 миллиардов евро, 17 миллиардов евро из которых будут в виде грантов и еще 33 миллиарда — в виде внебюджетных кредитов до 2027 года, а каждый год выделять Киеву гранты и кредиты на сумму 12,5 миллиарда евро.

«В практическом плане предложение Венгрии дало бы Орбану возможность каждый год блокировать финансирование ЕС для Украины или добиваться уступок от Брюсселя за снятие его вето», — говорится в материале.

Уточняется, что в декабре ЕС уже разблокировала для Венгрии около 10 миллиардов евро, которые были заморожены из-за нарушений верховенства закона, в попытках добиться от Будапешта отмены вето.

По мнению некоторых дипломатов Евросоюза, ежегодное принятие решения лишит Украину достаточной предсказуемости. «МФФ [семилетний бюджет ЕС] представляет собой многолетнюю структуру, мы не можем делать это из года в год», — объяснил один из европейских чиновников.

Ранее политолог и кандидат политических наук Станислав Бышок заявил, что ЕС согласится на условия Венгрии по финансированию Украины. По его мнению, Брюссель примет альтернативный план, потому что Венгрии важно сохранить за собой все дотации от объединения.