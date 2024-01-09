Политолог высказался о готовности ЕС к условиям Венгрии по бюджету для Украины

Политолог Бышок допустил, что ЕС примет условия Венгрии по бюджету для Украины

Европейский союз (ЕС) с большой долей вероятности согласится на условия Венгрии по финансированию Украины, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о предложенном Будапештом варианте выделения денег Киеву с пересмотром бюджета каждый год.

«Я думаю, что [в ЕС] пойдут на условия Венгрии, потому что для нее принципиально, чтобы сохранялись те программы Европейского союза, которые предназначены именно ей. Венгрия благодаря своему лидеру — яркая страна, но маленькая, небогатая и дотационная. С одной стороны, можно играть роль непослушного партнера, какую играет [премьер Венгрии] Виктор Орбан. С другой стороны, эта роль играется до тех пор, пока вы не находите какой-то компромисс по своим внутренним интересам», — объяснил он.

Орбан исходит из своих интересов и интересов Венгрии как он их понимает. Они вообще не про Россию, не про Украину, а про более выгодные условия для Венгрии внутри этого европейского сообщества Станислав Бышок политолог

Как пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники, Венгрия готова одобрить помощь Украине Евросоюза при условии, что финансирование будет ежегодно пересматриваться.

Согласно плану, Евросоюз ежегодно будет выделять Украине гранты и кредиты на сумму 12,5 миллиарда евро. Это равно сумме, которую предлагал ЕС в долгосрочной программе бюджетной помощи Киеву на 2024-2027 годы — 50 миллиардов евро. 15 декабря Виктор Орбан наложил вето на этот проект.