Венгрия предложила альтернативный вариант выделения Евросоюзом денег Украине

Politico: Венгрия снимет вето на помощь Украине при условии пересмотра раз в год

Венгрия согласится на выделение денег Украине Европейским союзом (ЕС) в случае пересмотра способа финансирования. Об этом пишет Politico.

Как сообщает издание, венгерские власти предложили альтернативный вариант выделения финансовой помощи Украине в обмен на снятие вето. Согласно плану, Евросоюз ежегодно будет выделять Украине гранты и кредиты на сумму 12,5 миллиарда евро в течение четырех лет вместо ранее предложенного пакета в размере 50 миллиардов евро.

Однако еврочиновники скептически отнеслись к предложению, отмечая, что это не гарантирует стабильного финансирования Украины. Как рассказали журналистам европейские дипломаты, на практике это дало бы венгерскому руководству возможность каждый год блокировать финансирование ЕС или получать регулярные уступки за отказ от вето.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз разрабатывает резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга в обход вето Венгрии. Предполагается, что этот альтернативный план включит в себя предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС.