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01:42, 27 декабря 2023Мир

Стало известно о подготовке ЕС альтернативного пакета помощи Украине

FT: ЕС готовит план помощи Украине в обход блокировок премьера Венгрии Орбана

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Евросоюз разрабатывает резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга. Это позволит обойти блокировки премьера Венгрии Виктора Орбана, написала британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что этот альтернативный план включит в себя предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС. Благодаря этому Еврокомиссия сможет занять для Киева до 20 миллиардов евро на рынках капитала. Детали соглашения еще обсуждаются, окончательная сумма зависит от нужд Украины.

«Некоторым странам, в том числе Германии и Нидерландам, потребуется одобрение парламента для предоставления национальных гарантий», — подчеркивает FT.

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      Марина Совина
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