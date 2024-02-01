Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:28, 1 февраля 2024Мир

В ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии

Politico: ЕС выступит за рост фонда мира для помощи Киеву в случае вето Венгрии

Фото: Pixabay

На случай, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует выделение пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, страны ЕС в ходе очередной встречи представителей выступят за рост финансирования Европейского фонда мира, попытавшись достичь промежуточного соглашения между Брюсселем и Будапештом. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Politico.

«Идея состоит в том, чтобы как можно скорее одобрить и согласовать пополнение бюджета фонда в 5 миллиардов евро и перейти к совместным европейским закупкам оружия. Венгрия, которая критически отнеслась к этому решению, смягчила свою позицию по созданию нового подфилиала [Фонда мира] — "Фонда помощи Украине", [который может использоваться] для поставок оружия. Тем не менее, дипломаты заявили, что необходимо проделать много работы, чтобы все европейские столицы одобрили это», — говорится в публикации.

Ранее Euractiv сообщил, что страны Европейского союза согласуют новые правила поставки вооружений Украине, которые сделают помощь ЕС более быстрой и долгосрочной. В частности, планируется ввести более строгие правила возмещения расходов на совместные закупки оборонной техники европейского производства, а также ввести способ обхода права вето.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Годами тиражировали клевету». Москва потребовала извинений после отказа ООН признать Россию агрессором по иску Украины

      Российский дрон помог украинскому военному сдаться в плен

      В Россию стали ввозить больше крепкого алкоголя

      11-летняя российская школьница получила разрыв селезенки после общения с отцом

      Вышедший из колонии россиянин сел на 14 лет за надругательство над мальчиком

      Доверие россиян к астрологам и искусственному интеллекту сравнили

      Одержимость мужчин порно с великаншами объяснили

      В ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии

      Россияне приготовились тратить больше на жилье

      Появились подробности о перехваченных в Нижегородской области беспилотниках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше