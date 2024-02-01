В ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии

Politico: ЕС выступит за рост фонда мира для помощи Киеву в случае вето Венгрии

На случай, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует выделение пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, страны ЕС в ходе очередной встречи представителей выступят за рост финансирования Европейского фонда мира, попытавшись достичь промежуточного соглашения между Брюсселем и Будапештом. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Politico.

«Идея состоит в том, чтобы как можно скорее одобрить и согласовать пополнение бюджета фонда в 5 миллиардов евро и перейти к совместным европейским закупкам оружия. Венгрия, которая критически отнеслась к этому решению, смягчила свою позицию по созданию нового подфилиала [Фонда мира] — "Фонда помощи Украине", [который может использоваться] для поставок оружия. Тем не менее, дипломаты заявили, что необходимо проделать много работы, чтобы все европейские столицы одобрили это», — говорится в публикации.

Ранее Euractiv сообщил, что страны Европейского союза согласуют новые правила поставки вооружений Украине, которые сделают помощь ЕС более быстрой и долгосрочной. В частности, планируется ввести более строгие правила возмещения расходов на совместные закупки оборонной техники европейского производства, а также ввести способ обхода права вето.