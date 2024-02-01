Европейские лидеры призвали к ускорению поставок снарядов и ракет на Украину

Лидеры стран ЕС призвали к ускорению поставок снарядов и ракет для помощи ВСУ

Во время саммита 1 февраля лидеры стран Европейского союза (ЕС) подчеркнули необходимость и призвали к ускорению помощи в виде поставки ракет и снарядов на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Евросовет также подчеркивает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет, особенно с учетом обязательства предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов», — говорится в декларации по итогам встречи.

Участники саммита также обратились к странам-членам ЕС с просьбой продолжить поставки оружия и начать принимать новые заказы от Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их мнению, это укрепит европейскую промышленность.

По итогам саммита также было принято решение предоставить Украине новый пакет материальной помощи в размере 50 миллиардов евро.