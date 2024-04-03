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20:20, 3 апреля 2024Силовые структуры

Ранее судимый россиянин устроил склад оружия и боеприпасов в шкафу

В Подмосковье полиция нашла в шкафу ранее судимого мужчины пистолеты и патроны

Кадр: Министерство внутренних дел Российской Федерации

В подмосковном поселке Обухово полицейские в квартире ранее судимого 35-летнего местного жителя обнаружили оружие и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Московской области.

Мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия и боеприпасов»). Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данным силовиков, в ходе осмотра квартиры фигуранта из его шкафа было изъято 126 боевых патронов, 18 травматических патронов и два предмета, визуально похожих на пистолеты Макарова, а также другие части огнестрельного оружия. Найденный арсенал был передан на экспертизу. В результате правоохранители установили, что один из предметов является исправным огнестрельным оружием, а другой — пневматическим пистолетом. Также было установлено, что 105 патронов пригодны для выстрелов.

Ранее сообщалось, что в Балтийске бойцы калининградского ОМОН «Град» Росгвардии изъяли арсенал, обнаруженный в гараже его новым хозяином после покупки.

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      Анна Габай
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