Ранее судимый россиянин устроил склад оружия и боеприпасов в шкафу

В Подмосковье полиция нашла в шкафу ранее судимого мужчины пистолеты и патроны

В подмосковном поселке Обухово полицейские в квартире ранее судимого 35-летнего местного жителя обнаружили оружие и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Московской области.

Мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия и боеприпасов»). Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данным силовиков, в ходе осмотра квартиры фигуранта из его шкафа было изъято 126 боевых патронов, 18 травматических патронов и два предмета, визуально похожих на пистолеты Макарова, а также другие части огнестрельного оружия. Найденный арсенал был передан на экспертизу. В результате правоохранители установили, что один из предметов является исправным огнестрельным оружием, а другой — пневматическим пистолетом. Также было установлено, что 105 патронов пригодны для выстрелов.

Ранее сообщалось, что в Балтийске бойцы калининградского ОМОН «Град» Росгвардии изъяли арсенал, обнаруженный в гараже его новым хозяином после покупки.

