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17:22, 4 марта 2024Силовые структуры

Россиянин купил гараж и нашел там арсенал

Росгвардия изъяла из гаража в Балтийске арсенал, обнаруженный новым хозяином

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В Балтийске бойцы калининградского ОМОН «Град» Росгвардии изъяли арсенал в гараже, обнаруженный его новым хозяином после покупки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по региону.

По данным силовиков, мужчина наводил порядок в купленном помещении и нашел оружие. Прибывшие по его вызову росгвардейцы изъяли пистолет Макарова, револьвер, обрез одноствольного ружья, пистолет иностранного производства, ручные гранаты, а также электродетонаторы, сигнальные патроны, огнепроводный шнур, зажигательные трубки и еще более 600 патронов различного калибра для стрелкового оружия.

Изъятое передано полиции для дальнейшего разбирательства и установления хозяина схрона.

Ранее сообщалось, что около одного из населенных пунктов в Луганской народной республике росгвардейцы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, среди которых были образцы американского и болгарского производства.

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      Анна Габай
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