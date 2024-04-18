Россиянин устроил склад боеприпасов и стрелкового оружия в собственном доме

В Подмосковье полиция нашла в частном доме мужчины пистолеты, патроны и порох

В подмосковной Истре полицейские в частном доме 55-летнего местного жителя обнаружили склад боеприпасов и стрелкового оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия и боеприпасов»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным правоохранителей, в ходе осмотра дома в поселке Бужаровское у задержанного было изъято три предмета, похожих на пистолеты ТТ и карабин, 105 пуль, три магазина, 277 патронов различного калибра, более 8 тысяч гильз и капсюлей-воспламенителей, а также емкости с сыпучим веществом, похожим на порох. 100 изъятых боеприпасов были отправлены на баллистическое исследование. Выяснилось, что это спортивно-охотничьи патроны к пистолетам Макарова и Стечкина. Исследуемое оружие пригодно для стрельбы. Оставшаяся часть найденного арсенала также будет направлена на исследование.

Ранее сообщалось, что в подмосковном поселке Обухово полицейские обнаружили боеприпасы в квартире ранее судимого 35-летнего местного жителя. Арсенал он хранил в шкафу.