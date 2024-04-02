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11:41, 2 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

ФСБ пресекла канал ввоза в Россию взрывчатки в православных иконах с Украины

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ пресекла канал ввоза крупной партии взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. Взрывчатку удалось изъять в Псковской области.

В иконах были спрятаны 27 самодельных бомб. По данным силовых структур, канал контрабандного ввоза с Украины шел через страны Европейского союза (ЕС). Общий вес составил около 70 килограммов промышленного пластида.

Маршрут был проложен через несколько стран: Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Причастное к преступлению лицо задержано.

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Целью ввоза взрывчатки была Москва, мощности хватило бы на подрыв пятиэтажки

Позже в ФСБ сообщили, что во время допроса задержанный признался, что спрятанную в иконах взрывчатку должны были доставить в Москву.

По словам начальника отдела ЭКЦ МВД по региону Дмитрия Белоцерковского, мощности изъятой взрывчатки хватит на подрыв пятиэтажного дома. Он уточнил, что в иконах был заложен гексоген, мощность которого в полтора раза больше тротила.

ФСБ показала видео изъятия икон с взрывчаткой. На обнародованных кадрах силовики достают из автомобиля коробки с православной утварью, распечатывают иконы и показывают, что они начинены взрывчатым веществом. Также там нашли 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

В конце марта в Белоруссии также сообщили, что сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) страны с начала 2024 года провели три спецоперации в граничащих с Украиной районах. Силовики выяснили, что агенты спецслужб Украины, в числе которых были и граждане Белоруссии, «перемещали через южные рубежи взрывчатку, оборудовали тайники, чтобы потом другие завербованные Киевом взрывали».

В РПЦ организаторов ввоза взрывчатки в иконах назвали безбожниками

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе осудил действия преступников и назвал их безбожниками.

Мы не удивлены, что предпринята попытка использовать иконы в качестве бомб. На Украине ведется борьба с каноническим православием, большинство из тех, кто за этим стоит, — безбожники. Для них использование религиозных символов в качестве оружия или транспортировки взрывчатки совершенно в порядке вещей

Вахтанг Кипшидзезампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

По его мнению, подобное «находится за пределами добра и зла». Он также поблагодарил пограничную службу за бдительность и сохранение жизни людей.

В марте силовики пресекли канал поставки оружия в Башкирию

27 марта стало известно, что правоохранителям удалось пресечь канал поставки оружия в Башкирию. В результате в рамках «контрольной закупки» были задержаны трое изготовителей.

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Силовики связались с 46-летним жителем Уфы, который продал им три пистолета и патроны. Экспертиза показала, что купленное оружие и боеприпасы были изготовлены кустарным способом и могут стрелять. Продавца задержали.

При нем также была обнаружена самодельная ручка-пистолет, которую направили на исследование. Вместе с ним были задержаны два жителя Кировской области, которые также занимались изготовлением огнестрельных пистолетов. Возбуждено уголовное дело по трем эпизодам по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

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Кроме того, в марте в Донецкой народной республике (ДНР) спецназ Росгвардии нашел схрон с авиационными ракетами, боеприпасами и гранатометом иностранного производства. Было изъято пять неуправляемых авиационных ракет, выстрелы к ручному противотанковому гранатомету с пороховыми зарядами, предположительно, чешский гранатомет RPG-7, ручные гранаты с взрывателями и патроны к стрелковому оружию. А несколькими днями ранее в Луганской народной республике (ЛНР) в затопленном котловане был найден схрон с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Там обнаружили 6000 патронов к стрелковому оружию, 25 ручных гранат, 40 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, 8 гранат для польского ручного револьверного гранатомета RGP-40 и малогабаритный реактивный огнемет МРО-А.

ЖЗЛ
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      Анастасия Алимпиева
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