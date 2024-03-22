Минобороны заявило об ударах возмездия по Украине. Так Армия России ответила на атаки и обстрелы приграничных районов

Минобороны сообщило об ударах возмездия по Украине в ответ на атаки по России

Минобороны России заявило в пятницу, что массированные удары по территории Украины за последнюю неделю, с 16 по 22 марта, наносились как «удары возмездия» в ответ на атаки и обстрелы ВСУ приграничных российских районов (в первую очередь, Белгородской области).

Отмечается, что за эти дни ВС РФ нанесли 49 таких ударов. Применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.

Целями ударов заявлены центры принятия решений и наемники

Среди прочего особого вооружения применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал», ракетные комплексы, а также беспилотники.

Как утверждается, были поражены центры принятия решений ВСУ, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения дронов и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Речь могла идти об ударе высокоточным оружием, нанесенным в ночь на 21 марта Воздушно-космическими силами России. Они ударили по «военным объектам на территории Украины», заявило МО РФ.

За неделю под удары попали объекты в Киеве, Харькове и Николаеве

Минобороны в четверг не назвало конкретные места ударов. Однако утром стало известно о взрывах в Киеве. Так, в городе появились семиметровые воронки. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что повреждены два предприятия и трансформаторная подстанция в Подольском районе. Украинские СМИ также сообщали о применении ракет «Кинжал».

17 марта стало известно, что ВС РФ поразили бронетанковый завод в Николаеве. На нем ремонтировали иностранную технику, в том числе немецкие танки Leopard. В тот же день сообщалось, что подполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Всего было уничтожено около 50 дронов, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противодронной борьбы.

Утром 22 марта российские военные нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения и двум ТЭЦ. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев предположил, что под удар могло попасть руководство ВСУ, которое отвечает за нападения на Белгородскую область, а также группа иностранных наемников.

К ударам возмездия можно отнести и удар по ДнепроГЭС, также нанесенный в пятницу. Прямое попадание двух ракет пришлось в ГЭС-2, где разрушена опора и разбиты подкрановые балки. Директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил, что гидроэлектростанция остановила работу, а повреждения на станции очень серьезные.

ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощностью, сможет работать. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что, увы, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду Игорь Сирота директор «Укргидроэнерго»

Минобороны РФ подтвердило, что 22 марта был нанесен массированный удар по объектам энергетики, а также военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. «Все цели массированного удара достигнуты», — утверждает МО РФ.

ВСУ увеличили число атак на российское приграничье

На прошлой неделе украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на протяжении нескольких дней пытались прорвать границу России и проникнуть в Белгородскую и Курскую области. В частности, в четверг, 14 марта, бои развернулись в белгородском приграничье. По данным Минобороны, бойцы ВСУ попытались пересечь государственную границу в районе населенного пункта Сподарюшино.

Кроме того, усилились обстрелы регионов. Например, 6-тысячный город Грайворон с 12 марта несколько дней жил под самыми сильными обстрелами за все время СВО. По городу перед выборами президента России стали почти безостановочно бить артиллерией и запускать дроны.

Владимир Путин позднее высказался об атаках украинских военных и диверсионных групп, посчитав, что этими ударами ВСУ пытались сместить внимание с ситуации на линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации.