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12:26, 21 марта 2024Бывший СССР

В Киеве обнаружили семиметровые воронки после ракетного удара

В Киеве после ракетного удара обнаружили воронки диаметром семь метров
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Kyiv Regional Military Civil Administration via Telegram / Reuters

В Киеве после ракетного удара утром 21 марта в городе появились семиметровые воронки. Фото последствий взрывов публикует военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в городе повреждены два предприятия и трансформаторная подстанция в Подольском районе. Украинские СМИ сообщают о применении ракет «Кинжал» и Х-101 и о трех волнах взрывов.

Ранее о прозвучавшей серии взрывов в Киеве сообщал телеканал «Общественное». Тогда командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждало, что в направлении украинской столицы были зафиксированы пролеты сверхзвуковых ракет «Кинжал».

Тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным ресурса интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны, тревога была объявлена и на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

ЖЗЛ
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      Валентин Карант
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