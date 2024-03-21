По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины утром 21 марта объявлена воздушная тревога

Власти Украины утром 21 марта объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

По данным ресурса, тревога звучит во всех областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о прозвучавшем в городе взрыве. До этого назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной Украине части региона была повреждена припортовая инфраструктура.