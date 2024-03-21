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04:59, 21 марта 2024Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины утром 21 марта объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Украины утром 21 марта объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

По данным ресурса, тревога звучит во всех областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о прозвучавшем в городе взрыве. До этого назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной Украине части региона была повреждена припортовая инфраструктура.

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      Марина Совина
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