Минобороны заявило о нанесении 49 «ударов возмездия» за атаки ВСУ на приграничье

МО: с 16 по 22 марта нанесено 49 «ударов возмездия» за атаки ВСУ на регионы РФ

Российские военнослужащие в период с 16 по 22 марта нанесли 49 «ударов возмездия» в ответ на атаки и попытки проникновения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию приграничных регионов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары по объектам на Украине наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в частности – гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотниками и ракетными комплексами. Все цели ударов были достигнуты.

Так, Вооруженные силы (ВС) России поразили центры принятия решений ВСУ, аэродромы, цеха по ремонту техники, а также склады хранения беспилотных аппаратов и баз материально-технического обеспечения украинской армии. Под удар попали пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

«Удары возмездия» стали ответом России на атаки ВСУ на Белгород и мирные населенные пункты в новых регионах страны, которые участились перед выборами главы государства. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза 15 марта анонсировал ответ Москвы, подчеркивая, что действия Киева не останутся безнаказанными.