Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 22 марта 2024Россия

Минобороны заявило о нанесении 49 «ударов возмездия» за атаки ВСУ на приграничье

МО: с 16 по 22 марта нанесено 49 «ударов возмездия» за атаки ВСУ на регионы РФ

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Российские военнослужащие в период с 16 по 22 марта нанесли 49 «ударов возмездия» в ответ на атаки и попытки проникновения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию приграничных регионов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары по объектам на Украине наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в частности – гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотниками и ракетными комплексами. Все цели ударов были достигнуты.

Так, Вооруженные силы (ВС) России поразили центры принятия решений ВСУ, аэродромы, цеха по ремонту техники, а также склады хранения беспилотных аппаратов и баз материально-технического обеспечения украинской армии. Под удар попали пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

«Удары возмездия» стали ответом России на атаки ВСУ на Белгород и мирные населенные пункты в новых регионах страны, которые участились перед выборами главы государства. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза 15 марта анонсировал ответ Москвы, подчеркивая, что действия Киева не останутся безнаказанными.

***
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      Россияне смогут знакомиться по-новому

      Силуанов оценил меры Центробанка по борьбе с ростом цен

      Носатый рассказал об угрозах военных провокаций на территории Молдавии

      Раскрыты простые и эффективные способы устранить запах мочи с ковра

      В окрестностях Млечного Пути обнаружили древнюю звезду

      Дочь Пескова дебютирует в качестве актрисы

      МИД Германии ответил на слова Пескова о состоянии войны

      ДнепроГЭС полностью вывели из строя

      Названа причина условно-досрочного освобождения вора в законе Шакро Молодого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше