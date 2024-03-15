Президент Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России

Удары украинских сил по территории России не останутся безнаказанными. С таким обещанием выступил президент страны Владимир Путин, сообщает в пятницу, 15 марта, РИА Новости.

«Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», — заявил глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны.

Ранее 12 марта в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшие трое суток удалось пресечь все попытки украинских ДРГ прорваться в Россию. В ведомстве пояснили, что диверсанты хотели проникнуть в Белгородскую и Курскую области. Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысячи бойцов. Кроме того, российским военнослужащим удалось подбить 18 танков и 23 боевые бронированные машины противника.