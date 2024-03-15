Путин: ударами по России Украина пытается сорвать выборы президента

Президент России Владимир Путин впервые высказался об атаках украинских военных и диверсионных групп на Белгородскую и Курскую области, которые предпринимались три дня, с 12 по 14 марта.

По его мнению, этими ударами Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались сместить внимание с ситуации на линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации.

Путин заявил о двух с половиной тысячах диверсантов, атаковавших границу

По данным, которые озвучил президент 15 марта на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, Белгородскую и Курскую области пытались атаковать подразделения численностью свыше 2,5 тысячи диверсантов, а также 35 танков и примерно 40 боевых бронированных машин. По его словам, использовались спецподразделения, иностранные наемники и силы поддержки ВСУ.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Были предприняты четыре атаки в Белгородской области и одна — в Курской, «с целью выхода и закреплении на российской территории», как счел Путин.

Несмотря на это, диверсанты сбежали. «Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее — бежал с большими потерями», — заявил Путин. По его словам, ВСУ и диверсионные группы за дни боестолкновений потеряли около 60 процентов личного состава, а также половину бронетехники.

Целью этих бессмысленных с военной, и преступной с гуманитарной точки зрения акции является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России. Уверен, наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью Владимир Путин президент России

Он добавил, что попытки запугать «многонациональный народ России» бесплодны, и такого никогда не будет, а также заявил, что удары не останутся безнаказанными.

Выборы президента России в ЛНР Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Путин также пообещал необходимую помощь и поддержку пострадавшим мирным гражданам и их семьям.

Все попытки атак диверсантов пресекли

Ранее 15 марта Минобороны России отчиталось о пресечении всех попыток украинских диверсионных групп прорваться на территорию Белгородской и Курской областей за прошедшие трое суток. По информации ведомства, ВСУ потеряли 1,5 тысячи бойцов, из которых около 500 — безвозвратно. Кроме того, российским военнослужащим удалось подбить 18 танков и 23 боевые бронированные машины противника.

В Минобороны также раскрыли подробности того, как украинские формирования проводили одну из своих операций. Сообщается, что 14 марта около 16:30 по Москве примерно 30 украинских военнослужащих, используя особенности рельефа местности, высадились с двух вертолетов Ми-8 в километре от российско-украинской границы. Затем они двинулись в направлении села Козинка Белгородской области, где зашли в несколько домов на его окраине.

При попытке дальнейшего продвижения диверсанты были остановлены Вооруженными силами России и пограничниками ФСБ. По ним ударили артиллерией и авиационными бомбами.