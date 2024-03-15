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12:11, 15 марта 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности попытки прорыва диверсантов на территорию России. Как их оттесняли от границы?

МО: ВС РФ ударили по пытавшимся прорваться в Белгородскую область ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Минобороны России отчиталось о пресечении всех попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей за прошедшие трое суток (с 12 по 14 марта).

По информации ведомства, в результате борьбы в эти дни ВСУ потеряли 1,5 тысячи бойцов, из которых около 500 — безвозвратные. Кроме того, российским военнослужащим удалось подбить 18 танков и 23 боевые бронированные машины противника

ВСУ высадили вертолетный десант в приграничье

В Минобороны также раскрыли подробности того, как украинские формирование проводили одну из своих операций. Сообщается, что 14 марта около 16:30 по Москве примерно 30 украинских военнослужащих, используя особенности рельефа местности, высадились с двух вертолетов Ми-8 в километре от российско-украинской границы. Затем они двинулись в направлении села Козинка Белгородской области, где зашли в несколько домов на его окраине.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

При попытке дальнейшего продвижения диверсанты были остановлены Вооруженными силами России и пограничниками ФСБ. По ним ударили артиллерией и авиационными бомбами. Бойцы ВСУ понесли существенные потери и стали отступать на территорию Украины. Одна группа диверсантов при этом попыталась закрепиться в одном из домов на Республиканской улице, примыкающей к госгранице, но ее блокировали.

Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены. Также были ликвидированы военные, которые собирались эвакуировать украинских диверсантов. Потери ВСУ тогда превысили 50 человек, сообщили в Минобороны.

В настоящее время контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы

Минобороны России

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов

Ведомство ранее опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся прорваться через границу. Видеозапись с беспилотника поступила в редакцию «Ленты.ру». На кадрах видна группа украинских военнослужащих с желтыми лентами на форме, которые лежат на открытом пространстве. Некоторые из них не подают признаков жизни и не шевелятся. В нескольких метрах от украинских солдат горит неидентифицированная постройка.

Также на видео попал российский боец, который в одиночку вышел против группы украинских диверсантов. Он открыл по ним огонь и вернулся на позицию живым. Кадры опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на протяжении нескольких дней пытались прорвать границу России и проникнуть в Белгородскую и Курскую области. В четверг, 14 марта, бои развернулись в белгородском приграничье. Ранее сообщалось также о попытке пересечь госграницу в районе населенного пункта Сподарюшино.

Анастасия Яланская
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