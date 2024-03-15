ВСУ попытались высадить десант с вертолетов в Белгородской области

Минобороны сообщило о сорванной попытке ВСУ высадить десант под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались высадить с вертолетов десант в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

14 марта около 16:30 мск украинские военнослужащие числом до 30 человек высадились с двух вертолетов Ми-8 в километре от российско-украинской границы. С целью внезапности десантирования ВСУ использовали особенности рельефа местности, отметили в военном ведомстве.

Затем группа выдвинулась в сторону села Козинка и заняла несколько домов на окраине этого населенного пункта. При попытке дальнейшего продвижения диверсанты столкнулись с Вооруженными силами России. По солдатам ВСУ было нанесено огневое поражение, после чего они начали отступать на территорию Украины. Часть из них попыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована. Остальные участники диверсионной группы при отступлении вышли на минное поле и были уничтожены.

Ранее Минобороны сообщило о попытке украинских войск прорваться на российскую территорию в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.