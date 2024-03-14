Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ прорваться на территорию России

Минобороны: бойцы ВСУ пытались прорваться в Россию, но отступили с потерями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию приграничных районов Белгородской области. Об очередной попытке вторжения на российскую территорию сообщило Минобороны.

По данным военного ведомства, бойцы ВСУ попытались пересечь линию государственной границы в районе населенного пункта Сподарюшино. Ранее Telegram-канал Mash сообщал о попытке прорыва украинских войск в районе этого населенного пункта.

Российским военнослужащим упреждающими действиями удалось сорвать попытку прорыва, подчеркнули в Минобороны. Потери противника составили до 195 человек, а также пять танков и несколько единиц прочей бронетехники, сообщили в министерстве.

12 марта украинские диверсионно-разведывательные группы также попытались проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей. В Минобороны России отметили, что на территории Белгородской области это происходило в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка Сподарюшино. Атаки противника были отражены.