В Минобороны привели подробности о попытках прорыва украинских ДРГ в Россию

Минобороны: украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях

Ночью после обстрела гражданских объектов украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) при поддержке танков и бронемашин попытались вторгнуться в Россию на трех направлениях. Такие подробности привели в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве отметили, что это происходило в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

В Минобороны подчеркнули, что российские военнослужащие отразили все попытки прорыва со стороны Украины. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, добавили в оборонном ведомстве.

Еще четыре атаки украинских диверсантов отразили в Курской области, подчеркнули в Минобороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки атак украинских ДРГ и беспилотных летательных аппаратов, заявил, что российские бойцы начеку.