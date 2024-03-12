Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 12 марта 2024Россия

В Минобороны привели подробности о попытках прорыва украинских ДРГ в Россию

Минобороны: украинские ДРГ попытались прорваться в Россию на трех направлениях

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ночью после обстрела гражданских объектов украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) при поддержке танков и бронемашин попытались вторгнуться в Россию на трех направлениях. Такие подробности привели в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве отметили, что это происходило в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

В Минобороны подчеркнули, что российские военнослужащие отразили все попытки прорыва со стороны Украины. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, добавили в оборонном ведомстве.

Еще четыре атаки украинских диверсантов отразили в Курской области, подчеркнули в Минобороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки атак украинских ДРГ и беспилотных летательных аппаратов, заявил, что российские бойцы начеку.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила об уничтожении 100 диверсантов при прорыве на территорию России

      Россиянам предложили купить уникальный смартфон

      Тарасова назвала ответственного за допинг у Валиевой

      ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области

      Врач призвала ежедневно употреблять несколько доступных продуктов

      Госдума обратилась к Бундестагу после утечки разговора немецких офицеров

      Еще один населенный пункт в Белгородской области попал под обстрел

      Россиянам посоветовали не откладывать покупку жилья

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      Кинокритик назвал достойные «Оскара» российские фильмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше