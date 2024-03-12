В Минобороны привели подробности о попытках прорыва украинских ДРГ в Россию
Ночью после обстрела гражданских объектов украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) при поддержке танков и бронемашин попытались вторгнуться в Россию на трех направлениях. Такие подробности привели в Telegram-канале Минобороны России.
В ведомстве отметили, что это происходило в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.
В Минобороны подчеркнули, что российские военнослужащие отразили все попытки прорыва со стороны Украины. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, добавили в оборонном ведомстве.
Еще четыре атаки украинских диверсантов отразили в Курской области, подчеркнули в Минобороны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки атак украинских ДРГ и беспилотных летательных аппаратов, заявил, что российские бойцы начеку.