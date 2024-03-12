Военкор привел подробности попытки прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Коц: подготовка атаки украинской ДРГ на Белгородскую область была раскрыта

Российский военный корреспондент Александр Коц заявил, что подготовка атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область была раскрыта несколько дней назад. Такие подробности он привел в Telegram-канале.

Он отметил, что последние два дня российские войска наносили точечные удары по скоплению техники и живой силы в приграничье.

Коц допустил, что видео с прорвавшимися на российскую территорию бойцами ВСУ могли быть сняты заранее для «информационной диверсии». По мнению военкора, массированные атаки диверсантов возникли на фоне предстоящих выборов президента России.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко подтвердил попытку прорыва украинских формирований в Курскую и Белгородскую области.

О попытках прорыва украинских диверсантов на территорию России стало известно утром во вторник, 12 марта — об этом сообщили военкоры. По их сведениям, представители ДРГ противника на нескольких пикапах пытаются проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей.

Официально власти приграничных регионов ситуацию пока не комментировали.