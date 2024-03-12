В Кремле прокомментировали попытки атак украинских ДРГ и беспилотников

Песков о попытках атак украинских ДРГ и беспилотников: российские военные начеку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки атак украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил, что российские военнослужащие начеку. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что Вооруженные силы (ВС) России делают все необходимое, а также отметил работу системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима. Наши военные начеку, СВО продолжается», — добавил он.

12 марта беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Московскую, Нижегородскую, Тульскую, Ростовскую и Орловскую области. Помимо того, в некоторых регионах была объявлена ракетная опасность.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.