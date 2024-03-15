Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:35, 15 марта 2024Россия

Российский боец один вышел против группы диверсантов и вернулся победителем

Российский боец броском гранаты поразил группу диверсантов и попал на видео

Российский боец в одиночку вышел против группы украинских диверсантов и вернулся победителем. Видеозапись случая на границе Белгородской области опубликовал военкор Евгений Поддубный в Telegram.

На кадрах видно, как военнослужащий во весь рост спокойно приближается к занятому противником окопу. Он бросает гранату в укрытие и убегает. После этого боеприпас детонирует.

В результате взрыва несколько диверсантов получили ранения. «В результате действий бойца в окопе противника образовались убитые и раненые, что позволило уничтожить группу полностью», — добавил военкор.

Ранее участник спецоперации рассказал о том, как в занятый российскими бойцами окоп по ошибке зашел офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командир не заметил быстрого продвижения российских подразделений и считал, что позицию до сих пор удерживают бойцы ВСУ. «Нас он, похоже, принял за своих людей, вышедших из повиновения. Стал кричать, хвататься за оружие», — пояснил боец.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор заявил о пострадавших при перехвате реактивных снарядов у Белгорода

      Очки Apple Vision Pro появятся в продаже за пределами США

      Российские молодожены проголосовали прямо в ЗАГСе

      ФСБ задержала запускавшего беспилотники около военных объектов россиянина

      Россиянина задержали за нападение с топором на прохожего

      Раненный на СВО боец был вынужден продать семейные драгоценности ради операции

      Женщина не заметила собственную беременность и внезапно родила двойню

      Стало известно о повреждении предприятия в Днепропетровской области

      Медведев вышел в полуфинал турнира ATP

      В Конгрессе США понадеялись принять проект помощи Украине голосами демократов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше