Российский боец один вышел против группы диверсантов и вернулся победителем

Российский боец броском гранаты поразил группу диверсантов и попал на видео

Российский боец в одиночку вышел против группы украинских диверсантов и вернулся победителем. Видеозапись случая на границе Белгородской области опубликовал военкор Евгений Поддубный в Telegram.

На кадрах видно, как военнослужащий во весь рост спокойно приближается к занятому противником окопу. Он бросает гранату в укрытие и убегает. После этого боеприпас детонирует.

В результате взрыва несколько диверсантов получили ранения. «В результате действий бойца в окопе противника образовались убитые и раненые, что позволило уничтожить группу полностью», — добавил военкор.

Ранее участник спецоперации рассказал о том, как в занятый российскими бойцами окоп по ошибке зашел офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командир не заметил быстрого продвижения российских подразделений и считал, что позицию до сих пор удерживают бойцы ВСУ. «Нас он, похоже, принял за своих людей, вышедших из повиновения. Стал кричать, хвататься за оружие», — пояснил боец.