Российский солдат рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ

Солдат ВС РФ рассказал о взятии в плен пришедшего в окоп с проверкой офицера ВСУ

В ходе одного из эпизодов специальной военной операции бойцы неназванной штурмовой группы Российской армии настолько тихо и эффективно заняли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), что к ним с проверкой пришел украинский офицер, посчитавший, что в окопе до сих пор находятся его подчиненные. О курьезном случае рассказал заместитель командира взвода, боец Вооруженных сил России с позывным Лева, интервью опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России.

«К нам пришел их непосредственный начальник. Он не ожидал нас увидеть — пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом. Нас он, похоже, принял за своих людей, вышедших из повиновения. Стал кричать, хвататься за оружие», — объяснил солдат.

Солдаты взяли в плен командира ВСУ, а затем провели разведку боем направления, откуда пришел офицер. Это позволило взводу успешно захватить вскрытый опорный пункт.

14 января Министерство обороны России рассказало о бойце из Бурятии, который в одиночку заставил 12 украинских солдат оставить свои позиции. За боевую отвагу заместителя командира взвода Ивана Калашникова наградили Золотой Звездой Героя России.