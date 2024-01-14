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10:02, 14 января 2024Россия

Боец из Бурятии выгнал с опорного пункта 12 штурмовиков ВСУ

Боец из Бурятии Иван Калашников выгнал с опорного пункта 12 штурмовиков ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Заместитель командира взвода из Бурятии Иван Калашников выгнал в одиночку с опорного пункта 12 штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает Минобороны России.

Боец рассказал, что боевая группа противника ворвалась на опорный пункт Вооруженных сил (ВС) РФ, который защищали шестеро солдат — но трое из них были ранены, а двое других охраняли фланги. «Пришлось выйти в открытую, чтобы не дать им высунуться. Гранатами их закидывали. Отстояли, у противника не получилось, стал отступать», — отметил солдат.

«Все наши бойцы из Бурятии, все настроены были, никто не бежал, не отмазался, назад не хотел», — высказался Калашников о сослуживцах. За заслуги солдат получил Золотую Звезду Героя России, а его товарищи, участвовавшие в том бою, награждены орденами Мужества.

В сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова, вступившего со своими сослуживцами в бой с превосходящими силами украинской армии. По данным Минобороны, Калашников «умело руководил своими подчиненными, принял на себя основной накал боя, вел постоянный прицельный огонь по наступающим». К награде он представлен за мужество и героизм.

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      Олег Давыдов
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