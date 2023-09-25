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12:46, 25 сентября 2023Россия

Путину доложили о геройском бое у Урожайного

Глава Минобороны Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о геройском бое у Урожайного. Об этом заявил журналистам в ходе брифинга представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что министр поведал о бое во всех деталях.

Кроме того, Песков напомнил, что заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным Большой был представлен Шойгу к званию Героя России.

До этого в Минобороны подчеркнули, что Калашников «умело руководил своими подчиненными, принял на себя основной накал боя, вел постоянный прицельный огонь по наступающим».

25 сентября распространилось видео, на котором было видно, как пятеро российских военнослужащих отразили атаку украинских штурмовиков.

Бойцы рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день предприняли две попытки атаковать опорный пункт России превосходящими силами. Противнику не удалось пробить оборону 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

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    Анна Щербакова
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