Замкомвзвода представили к званию Героя РФ после боя с превосходящими силами ВСУ

Шойгу представил к званию Героя России замкомвзвода Ивана Калашникова

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова, вступившего со своими сослуживцами в бой с превосходящими силами украинской армии. Об этом в понедельник, 25 сентября, журналистам сообщило Минобороны.

Замкомвзвода с позывным Большой из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отражал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Урожайное на южнодонецком направлении. Беспилотник запечатлел кадры боя, в котором пять российских военных, двое из которых получили ранения в ходе этого боя, противостоят 12 украинским штурмовикам.

По данным Минобороны, Калашников «умело руководил своими подчиненными, принял на себя основной накал боя, вел постоянный прицельный огонь по наступающим». К награде он представлен за мужество и героизм.

Ранее появилось видео, как пятеро российских военнослужащих отразили атаку штурмовиков ВСУ. По словам российских военных, ВСУ за день предприняли две попытки атаковать опорный пункт России превосходящими силами. Противнику не удалось пробить оборону 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.