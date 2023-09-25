Пятеро российских военных отразили атаку штурмовиков ВСУ

МО РФ: пять военнных отразили атаку штурмовиков ВСУ на южнодонецком направлении

Пятеро российских военнослужащих отразили атаку штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По словам российских военных, ВСУ за день предприняли две попытки атаковать опорный пункт России превосходящими силами. Противнику не удалось пробить оборону 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, отчитались в оборонном ведомстве.

«Первые — они быстро ушли, бой буквально минут 40 длился. Вечером началось опять движение, в нашу сторону поехал танк и две ББМ. Позже по рации услышали, что танк подорвался. Бронемашины начали спешивать пехоту», — рассказал командир отделения с позывным Шмель.

При отражении атаки двое из пяти военнослужащих получили ранения, но не отступили со своих позиций и продолжили держать оборону. По информации министерства, основной удар штурма принял на себя командир подразделения с позывным большой Большой, который весь бой находился на виду у противника и вел прицельный огонь.

Ранее экипаж российского танка «Алеша» разгромил колонну бронетехники ВСУ на запорожском направлении, военнослужащих представили в званию Героя России.