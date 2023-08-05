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15:23, 5 августа 2023Россия

Экипаж разгромившего колонну ВСУ танка «Алеша» представили к награде

Экипаж «Алеши», разгромивший колонну ВСУ, представлен к званию Героев России

Фото: Sergiy Chalyi / Reuters

Экипаж российского танка «Алеша», разгромивший колонну бронетехники ВСУ на запорожском направлении, представлен к званию Героев России. Об этом журналистам 5 августа сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, экипаж под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, водитель-механик получил ранение, Баксиков эвакуировал его из боевой машины, передал медицинской группе и занял его место.

Лейтенант Александр Леваков в свою очередь занял рабочее место командира танка и выдвинулся на помощь российскому мотострелковому полку. Он обнаружил восемь единиц техники ВСУ и вступил в бой.

В результате действий российского экипажа были уничтожены два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортёров «MaxxPro». После этого экипаж танка еще 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения. Они также эвакуировали поврежденный российский танк.

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    Варвара Кошечкина
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