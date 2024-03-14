Диверсанты с Украины несколько дней пытаются прорвать границу России. Что известно о боях и потерях?

МО РФ: сорвана попытка ВСУ прорваться в Белгородскую область через Сподарюшино

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на протяжении нескольких дней пытаются прорвать границу России и проникнуть в Белгородскую и Курскую области. В четверг, 14 марта, бои развернулись в белгородском приграничье. По данным Минобороны, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь государственную границу в районе населенного пункта Сподарюшино.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что российским военнослужащим упреждающими действиями удалось сорвать планы противника. Его потери составили до 195 человек, а также пять танков и несколько единиц прочей бронетехники, сообщили в министерстве.

Как рассказал военному корреспонденту Александру Коцу непосредственный участник столкновений, российские бойцы отразили несколько атак в районах погранпоста Сподарюшино и села Козинка в Грайворонском городском округе.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП Bradley, работают авиация, РСЗО», — рассказал очевидец.

Он добавил, что диверсанты попытались прорваться с бронированной техникой в Козинку из украинского села Великая Писаревка. В стрелковом бое приняли участие подразделения Минобороны России и подразделения отделов мобильных действий «Хунзах».

По данным Telegram-канала Shot, в ходе боестолкновений были подорваны как минимум две машины Bradley.

В этот же день диверсанты пытались прорваться в Курскую область

В Курской области бои развернулись у поселка Теткино. Атаки ДРГ отражали подразделения Росгвардии, военнослужащие Вооруженных сил России и пограничники ФСБ.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в реальном бою у врага ничего не выходит. Он убежден, что российские военные не допустят противника на территорию региона.

Чиновник попросил местных жителей сохранять бдительность, игнорировать и не распространять непроверенную информацию.

ДРГ пытаются прорвать границу России в течение нескольких дней

С 10 марта сотрудники ФСБ совместно с приданными подразделениями Вооруженных сил России пресекли несколько попыток нарушения государственной границы в Белгородской и Курской областях. В результате первых боев российские силовики уничтожили 100 украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России. Кроме того, были уничтожены шесть танков противника, самоходная артиллерийская установка Caesar и 20 бронемашин.

11 марта Telegram-канал Mash сообщил, что украинские диверсанты попытались прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По данным издания, всего в составе группы было около 15 человек, вооруженных автоматами М4, гранатами и взрывчаткой. Диверсанты были встречены огнем российских пограничников и отброшены обратно на территорию Украины. Как утверждал Mash, тогда российским бойцам удалось ликвидировать пять человек.

12 марта министерство обороны доложило, что ночью после обстрела гражданских объектов украинские ДРГ при поддержке танков и бронемашин попытались вторгнуться в Россию на трех направлениях в Белгородской области — в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Еще четыре атаки украинских диверсантов отразили в Курской области, добавили в ведомстве.

По информации издания Baza, первую ДРГ на границе с Россией обнаружили в районе трех часов ночи. Диверсанты в составе около 20 человек шли со стороны села Одноробовка вдоль железной дороги в сторону поселка Горьковский. Еще одну группу диверсантов тогда же заметили примерно там же — ее численность достигала 50 человек. По украинским военнослужащим нанесли артиллерийский удар, когда они подошли ближе к границе.

Вторая попытка прорыва произошла примерно через шесть часов — в районе девяти утра — близ села Журавлевка. Диверсанты хотели зайти со стороны села Гоптовка. Тогда украинский танк Т-64 подорвался на мине. Бой продолжался два часа, после чего выжившие диверсанты отступили.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По данным Росгвардии, всего в ночь на 12 марта прорваться через государственную границу в Белгородскую область попытались более 300 украинских военных. В результате росгвардейцы ликвидировали 30 бойцов и два минометных расчета.

Попытки проникновения диверсантов в Россию назвали бессмысленными

Военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин назвал бессмысленными и рискованными попытки украинских диверсантов прорваться на территорию России. По его мнению, такие действия со стороны ВСУ носят больше информационный характер.

Они в медийной сфере, это уже видно по многочисленным вбросам и фейкам. Даже уже заранее подготовили постановочные видеокадры, где они захватили некоторые населенные пункты

Геннадий Алехин военный обозреватель

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, отметил, что активизация ВСУ накануне выборов в России была ожидаемой.

По словам депутата, враги России пытаются сделать все, чтобы омрачить предстоящие выборы, однако сорвать их у украинцев не получится. «Мы видим, что прорыв у диверсионно-разведывательных групп не получился, что практически все беспилотники уничтожены», — обратил внимание Чепа.

Депутат подчеркнул, что Вооруженные силы России, средства противовоздушной обороны и пограничники работают отлично.