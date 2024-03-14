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14:44, 14 марта 2024Россия

Диверсанты с Украины несколько дней пытаются прорвать границу России. Что известно о боях и потерях?

МО РФ: сорвана попытка ВСУ прорваться в Белгородскую область через Сподарюшино

Кадр: Минобороны России

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на протяжении нескольких дней пытаются прорвать границу России и проникнуть в Белгородскую и Курскую области. В четверг, 14 марта, бои развернулись в белгородском приграничье. По данным Минобороны, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь государственную границу в районе населенного пункта Сподарюшино.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что российским военнослужащим упреждающими действиями удалось сорвать планы противника. Его потери составили до 195 человек, а также пять танков и несколько единиц прочей бронетехники, сообщили в министерстве.

Как рассказал военному корреспонденту Александру Коцу непосредственный участник столкновений, российские бойцы отразили несколько атак в районах погранпоста Сподарюшино и села Козинка в Грайворонском городском округе.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП Bradley, работают авиация, РСЗО», — рассказал очевидец.

Он добавил, что диверсанты попытались прорваться с бронированной техникой в Козинку из украинского села Великая Писаревка. В стрелковом бое приняли участие подразделения Минобороны России и подразделения отделов мобильных действий «Хунзах».

По данным Telegram-канала Shot, в ходе боестолкновений были подорваны как минимум две машины Bradley.

В этот же день диверсанты пытались прорваться в Курскую область

В Курской области бои развернулись у поселка Теткино. Атаки ДРГ отражали подразделения Росгвардии, военнослужащие Вооруженных сил России и пограничники ФСБ.

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По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в реальном бою у врага ничего не выходит. Он убежден, что российские военные не допустят противника на территорию региона.

Чиновник попросил местных жителей сохранять бдительность, игнорировать и не распространять непроверенную информацию.

ДРГ пытаются прорвать границу России в течение нескольких дней

С 10 марта сотрудники ФСБ совместно с приданными подразделениями Вооруженных сил России пресекли несколько попыток нарушения государственной границы в Белгородской и Курской областях. В результате первых боев российские силовики уничтожили 100 украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России. Кроме того, были уничтожены шесть танков противника, самоходная артиллерийская установка Caesar и 20 бронемашин.

11 марта Telegram-канал Mash сообщил, что украинские диверсанты попытались прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По данным издания, всего в составе группы было около 15 человек, вооруженных автоматами М4, гранатами и взрывчаткой. Диверсанты были встречены огнем российских пограничников и отброшены обратно на территорию Украины. Как утверждал Mash, тогда российским бойцам удалось ликвидировать пять человек.

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12 марта министерство обороны доложило, что ночью после обстрела гражданских объектов украинские ДРГ при поддержке танков и бронемашин попытались вторгнуться в Россию на трех направлениях в Белгородской области — в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Еще четыре атаки украинских диверсантов отразили в Курской области, добавили в ведомстве.

По информации издания Baza, первую ДРГ на границе с Россией обнаружили в районе трех часов ночи. Диверсанты в составе около 20 человек шли со стороны села Одноробовка вдоль железной дороги в сторону поселка Горьковский. Еще одну группу диверсантов тогда же заметили примерно там же — ее численность достигала 50 человек. По украинским военнослужащим нанесли артиллерийский удар, когда они подошли ближе к границе.

Вторая попытка прорыва произошла примерно через шесть часов — в районе девяти утра — близ села Журавлевка. Диверсанты хотели зайти со стороны села Гоптовка. Тогда украинский танк Т-64 подорвался на мине. Бой продолжался два часа, после чего выжившие диверсанты отступили.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По данным Росгвардии, всего в ночь на 12 марта прорваться через государственную границу в Белгородскую область попытались более 300 украинских военных. В результате росгвардейцы ликвидировали 30 бойцов и два минометных расчета.

Попытки проникновения диверсантов в Россию назвали бессмысленными

Военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин назвал бессмысленными и рискованными попытки украинских диверсантов прорваться на территорию России. По его мнению, такие действия со стороны ВСУ носят больше информационный характер.

Они в медийной сфере, это уже видно по многочисленным вбросам и фейкам. Даже уже заранее подготовили постановочные видеокадры, где они захватили некоторые населенные пункты

Геннадий Алехинвоенный обозреватель

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, отметил, что активизация ВСУ накануне выборов в России была ожидаемой.

По словам депутата, враги России пытаются сделать все, чтобы омрачить предстоящие выборы, однако сорвать их у украинцев не получится. «Мы видим, что прорыв у диверсионно-разведывательных групп не получился, что практически все беспилотники уничтожены», — обратил внимание Чепа.

Депутат подчеркнул, что Вооруженные силы России, средства противовоздушной обороны и пограничники работают отлично.

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