Глава Курской области заявил о попытках диверсантов проникнуть в регион

Старовойт: украинские ДРГ не оставляют попыток проникнуть в Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) не оставляют попыток проникнуть на территорию региона в районе поселка Теткино. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Старовойт подчеркнул, что бойцы Пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил России не позволят противнику осуществить задуманное.

Глава региона попросил местных жителей сохранять бдительность, игнорировать и не распространять непроверенную информацию.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил об уничтожении 12 украинских диверсантов и двух машин Bradley на границе с Белгородской областью. По информации издания, ДРГ подошла со стороны украинской деревни Поповка к российскому селу Сподарюшино.