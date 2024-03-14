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12:01, 14 марта 2024Россия

Глава Курской области заявил о попытках диверсантов проникнуть в регион

Старовойт: украинские ДРГ не оставляют попыток проникнуть в Курскую область

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) не оставляют попыток проникнуть на территорию региона в районе поселка Теткино. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Старовойт подчеркнул, что бойцы Пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил России не позволят противнику осуществить задуманное.

Глава региона попросил местных жителей сохранять бдительность, игнорировать и не распространять непроверенную информацию.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил об уничтожении 12 украинских диверсантов и двух машин Bradley на границе с Белгородской областью. По информации издания, ДРГ подошла со стороны украинской деревни Поповка к российскому селу Сподарюшино.

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