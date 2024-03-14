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10:34, 14 марта 2024Россия

Стало известно об уничтожении 12 украинских диверсантов на границе с Россией

Shot: 12 украинских диверсантов уничтожили на границе с Белгородской областью

Фото: Павел Колядин / ТАСС

На границе с Белгородской областью уничтожили 12 украинских диверсантов. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, также на границе с Россией были подорваны две машины Bradley.

Как утверждает Shot, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подошла со стороны украинской деревни Поповка — к белгородскому селу Сподарюшино.

Сейчас там ведется бой, выяснило издание. Предположительно, всего в составе ДРГ 30 человек.

Помимо этого, под обстрелом оказались населенные пункты Грайворон и Козинка Белгородской области.

12 марта украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей. В Минобороны России отметили, что на территории Белгородской области это происходило в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и ранее упомянутого Сподарюшино. Атаки противника были отражены.

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      Анна Щербакова
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