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12:47, 14 марта 2024Силовые структуры

Росгвардейцы вступили в бой с украинскими диверсантами в Курской области

Росгвардия с ФСБ и ВС РФ ведет бои с украинской ДРГ у Теткино в Курской области
Начало событий в новости Глава Курской области заявил о попытках диверсантов проникнуть в регион

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Подразделения Росгвардии вступили в бой с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) у поселка Теткино Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В отражении нападения противника росгвардейцы участвуют совместно с военнослужащими Вооруженных сил России (ВС РФ) и пограничниками ФСБ.

13 марта артиллеристы Росгвардии уничтожили 30 участников украинских вооруженных формирований, пытавшихся пересечь государственную границу России в Белгородской области, напомнили в ведомстве.

О попытке прорыва украинских диверсантов сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он попросил местных жителей сохранять бдительность, игнорировать и не распространять непроверенную информацию.

ЖЗЛ
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      Любовь Ширижик
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