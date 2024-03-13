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14:25, 13 марта 2024Россия

Попытку проникновения диверсантов в Россию назвали бессмысленной

Полковник Алехин: попытка прорыва границы РФ ВСУ носила информационный характер

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Бессмысленными и рискованными назвал попытки украинских диверсантов прорваться на территорию России в беседе с «Царьградом» военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин. По его мнению, такие действия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) носят больше информационный характер.

«Они в медийной сфере, это уже видно по многочисленным вбросам и фейкам. Даже уже заранее подготовили постановочные видеокадры, где они захватили некоторые населенные пункты», — пояснил эксперт. Он также напомнил, что на приграничных территориях начались досрочные голосования на выборах президента России.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также отметил, что активизация ВСУ накануне выборов в России была ожидаемой.

Попытка прорыва границы в Белгородской и Курской областях была предпринята диверсантами 12 марта. За ночь и утро 13 марта над российскими регионами перехвачено и уничтожено 58 украинских беспилотников.

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      Анастасия Алимпиева
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