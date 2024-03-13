В России высказались об ответе на активизацию ВСУ

Депутат Чепа назвал ожидаемой активизацию ВСУ накануне выборов

Активизация Вооруженных сил Украины (ВСУ) накануне выборов в России была ожидаемой, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он также рассказал об ответных действиях страны.

По словам депутата, враги России пытаются сделать все, чтобы омрачить предстоящие выборы, однако сорвать их у украинцев не получится. «Мы видим, что прорыв у диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) не получился, что практически все беспилотники уничтожены», — обратил внимание Чепа.

Депутат подчеркнул, что в этой ситуации Вооруженные силы России, средства ПВО и пограничники сработали отлично.

«Мы не наносим ударов по гражданским целям. Мы занимаемся демилитаризацией, денацификацией регионов и убираем угрозу жизни русскоязычных людей, проживающих в том числе на Украине, желающих жить в мире и спокойствии», — высказался парламентарий об ответных мерах.

Попытка прорыва границы в Белгородской и Курской областях была предпринята украинскими диверсантами утром 12 марта. За 25 минут российские военнослужащие отразили четыре атаки украинских ДРГ, уточнили в Минобороны.

За ночь и утро 13 марта, по данным ведомства, над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников ВСУ. Наибольшее количество дронов было уничтожено в Воронежской области. Губернатор российского региона Александр Гусев сообщил, что было сбито более 40 воздушных целей.