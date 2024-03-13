Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:15, 13 марта 2024Россия

Число уничтоженных в российском регионе воздушных целей превысило 40

Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили более 40 воздушных целей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Воронежской областью в среду, 13 марта, сбили более 40 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Ранее глава Воронежской области сообщал о перехвате более 30 беспилотников над регионом. По его данным, в Бутурлинском районе из-за атаки дронов поврежден частный жилой дом и трансформаторная подстанция, в Советском районе области частично разрушена кровля магазина. Никто не пострадал.

«По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», — сообщил Гусев. Губернатор также выразил благодарность военнослужащим, которые работали над отражением атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего за ночь, по данным Минобороны, над Россией перехватили 58 беспилотников ВСУ. Их уничтожили над Воронежской, Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской и Рязанской областями.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие

      Погоня полицейских со стрельбой за водителем в российском городе попала на видео

      Власти Псковской области ответили на жалобы жителей о звуках взрыва

      Бывший завод Nissan в Петербурге назвал срок начала продаж своего кроссовера

      Мужчина собирался взорвать административные здания в Брянске по заданию СБУ

      Три украинских беспилотника уничтожены в небе над Ростовской областью

      Орбакайте даст концерт в баре США на фоне отмен выступлений в России

      Захарова дала подсказку США об источнике средств для Украины

      В России школьники пошутили над главой региона и записали видео с извинениями

      Путин прокомментировал возможность ввода войск НАТО на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше