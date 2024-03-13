Число уничтоженных в российском регионе воздушных целей превысило 40

Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили более 40 воздушных целей

Над Воронежской областью в среду, 13 марта, сбили более 40 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Ранее глава Воронежской области сообщал о перехвате более 30 беспилотников над регионом. По его данным, в Бутурлинском районе из-за атаки дронов поврежден частный жилой дом и трансформаторная подстанция, в Советском районе области частично разрушена кровля магазина. Никто не пострадал.

«По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», — сообщил Гусев. Губернатор также выразил благодарность военнослужащим, которые работали над отражением атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего за ночь, по данным Минобороны, над Россией перехватили 58 беспилотников ВСУ. Их уничтожили над Воронежской, Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской и Рязанской областями.