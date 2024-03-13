Над российским регионом сбили более 30 беспилотников

Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили более 30 беспилотников

Более 30 беспилотников сбили в небе над Воронежской областью в ночь на среду, 13 марта. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья», — сообщил губернатор, предупредив, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Гусев добавил, что в Бутурлинском районе из-за атаки дронов оказался поврежден частный жилой дом и трансформаторная подстанция, в Советском районе региона оказалась частично разрушена кровля магазина. Никто не пострадал.

Ранее в Кремле, комментируя попытки атак беспилотников на регионы России, заявили, что для предотвращения атак и их последствий Вооруженные силы (ВС) России делают все необходимое. Украина продолжает террористическую активность, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.