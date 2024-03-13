Минобороны сообщило о перехвате 58 дронов ВСУ

58 украинских дронов перехвачено и уничтожено над шестью регионами России

За ночь и утро 13 марта было уничтожено и перехвачено 58 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны в Telegram.

Беспилотники были перехвачены в небе сразу над шестью российскими регионами. Наибольшее количество дронов было уничтожено в Воронежской области — 29 аппаратов. Над Брянской и Белгородской областями было сбито 8 и 11 БПЛА соответственно. Еще восемь беспилотников сбили в Курской области и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях.

Целями всех дронов были объекты на российской территории, подчеркнули в Минобороны.

Ранее о попытке массированной атаки беспилотников сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

13 марта стало известно о попадании одного из запущенных ВСУ беспилотников в жилой дом на юге Белгорода. На опубликованной фотографии видно выбитые стекла окон двух верхних этажей и черный след от взрыва на кирпичной стене здания.