Стало известно об ударе ВСУ по жилому дому в Белгороде

«РВ»: ВСУ ударили по жилому дому в Белгороде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому дому в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

На опубликованной фотографии видно выбитые стекла окон двух верхних этажей и черный след от взрыва на кирпичной стене здания.

По данным Telegram-канала «Жесть Белгород», украинский беспилотник врезался в дом №1 на бульваре Салюта в южной части областного центра.

Ранее президент России Владимир Путин осудил удары ВСУ по мирным объектам в Белгороде. Глава государства назвал обстрелы города военным преступлением и заявил, что Россия не оставит в покое тех, кто это делает.