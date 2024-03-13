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09:27, 13 марта 2024Россия

Стало известно об ударе ВСУ по жилому дому в Белгороде

«РВ»: ВСУ ударили по жилому дому в Белгороде

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому дому в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

На опубликованной фотографии видно выбитые стекла окон двух верхних этажей и черный след от взрыва на кирпичной стене здания.

По данным Telegram-канала «Жесть Белгород», украинский беспилотник врезался в дом №1 на бульваре Салюта в южной части областного центра.

Ранее президент России Владимир Путин осудил удары ВСУ по мирным объектам в Белгороде. Глава государства назвал обстрелы города военным преступлением и заявил, что Россия не оставит в покое тех, кто это делает.

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      Алан Босиков
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