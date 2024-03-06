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22:47, 6 марта 2024Россия

Путин осудил обстрел мирных объектов в Белгороде

Путин назвал военным преступлением обстрел мирных объектов в Белгороде
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал военным преступлением обстрел мирных объектов в Белгороде. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что Россия не оставит в покое тех, кто это сделал. Российский лидер также выразил благодарность жителям Белгородской области за мужество, за готовность к борьбе, за патриотическое отношение к тому, что происходит.

В Белгороде и Белгородском в среду, 6 марта, объявляли ракетную опасность. Впоследствии губернатор Вячеслав Гладков сообщил о поражении дрона в регионе.

Помимо Белгородской области, ВСУ 6 марта также атаковали Курскую область — там загорелся горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева. Кроме того, в Воронежской области были сбиты три дрона.

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      Марина Совина
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