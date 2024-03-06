В Белгороде объявлена ракетная опасность

Губернатор Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

Ракетную опасность 5 марта также объявляли в двух округах Белгородской области — Старооскольском и Губкинском. До этого сообщалось о пожаре на Губкинской нефтебазе в селе Долгое из-за падения беспилотника Вооруженных сил Украины.

1 марта три населенных пункта в Курской области остались без света после прилета беспилотного летательного аппарата со стороны Украины.