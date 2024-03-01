Три населенных пункта в Курской области остались без света после прилета БПЛА

Старовойт: три села в Курской области остались без света после прилета БПЛА

Три населенных пункта в Курской области остались без света после прилета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он пояснил, что речь идет о селах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района.

Старовойт заверил, что ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка.

29 февраля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над Курской областью.

По сведениям Минобороны, в результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал.

До этого в Курске и Курском районе объявлялась ракетная опасность.